Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de dezembro de 2025 às 13:15

Que temas estarão em cima da mesa na próxima reunião entre Putin e Narendra Modi?

O presidente russo, Vladimir Putin, chega esta quinta-feira à Índia com o objetivo de aprofundar os laços económicos, de defesa e energéticos entre os dois países. O jornalista da Associated Press Rajesh Roy explica os temas que deverão ser abordados com entre Putin e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30