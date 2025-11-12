Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 19:39Associated Press

Subida de rios, colapso de casas e evacuações em massa enquanto tempestade tropical se aproxima de Taiwan

Chuvas intensas provocadas por uma tempestade tropical em aproximação atingiram o norte de Taiwan, levando à subida de rios, colapso de várias casas e evacuações em massa. As autoridades emitiram alertas para possíveis deslizes de terreno e interrupções no fornecimento de água e energia.

