05 de janeiro de 2026 às 14:52

Maduro e a mulher já chegaram ao tribunal em Nova Iorque

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a sua mulher, Cilia Flores, foram transportados da prisão onde estão detidos e chegaram ao tribunal federal de Manhattan, no estado norte-americano de Nova Iorque, onde esta segunda-feira, vão começar a ser julgados.

