Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de janeiro de 2026 às 14:59

O momento em que criança é resgatada após cair em lago gelado no dia de Natal

Agentes da polícia de Long Island, nos EUA, salvaram uma criança que caiu num lago parcialmente congelado no dia de Natal. Depois de passar um curto período no hospital, o menino regressou ileso a casa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)