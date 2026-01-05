Sábado – Pense por si

05 de janeiro de 2026

Bombeiro atravessa lago gelado para salvar cão

Imagens mostram o momento em que um bombeiro de Rhode Island, nos EUA, atravessa um lago congelado para salvar Phoenix, um golden retriever que ficou preso no gelo no dia de Ano Novo.

