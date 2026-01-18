Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 15:45

Sri Lanka revela a maior safira estrela púrpura do mundo

Uma safira estrela púrpura de 3 563 quilates foi exibida em Colombo, considerada a maior do seu tipo.

