29 de agosto de 2025 às 12:58

Imagens deslumbrantes da Via Láctea a cruzar os céus na antiga cidade síria de Palmira

Um vídeo gravado em timelapse mostra a Via Láctea no céu na antiga cidade síria de Palmira, classificada como Património Mundial da UNESCO.

