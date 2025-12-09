Sábado – Pense por si

09 de dezembro de 2025 às 18:50

Portugal vai disponibilizar linha de crédito para incentivar empresas portuguesas a investir em Moçambique

Luís Montenegro garantiu que tanto a economia moçambicana como a economia portuguesa vão ganhar com esta medida.

