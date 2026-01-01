Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 15:04

Milhões recebem 2026 com fogo de artifício no Rio de Janeiro

Mais de dois milhões de pessoas reuniram-se na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para celebrar a chegada de 2026, ao som de concertos ao vivo e com um espetáculo de fogo de artifício de 12 minutos.

