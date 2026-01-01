Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de janeiro de 2026 às 14:48

Burj Khalifa ilumina o céu do Dubai na entrada em 2026

O Ano Novo foi recebido no Dubai com um espetáculo de fogo de artifício no Burj Khalifa. A fachada serviu de ecrã para a contagem decrescente, mensagens de celebração e as cores da bandeira dos Emirados Árabes Unidos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)