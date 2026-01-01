Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 14:13

Nova Iorque celebra 2026 com a descida da famosa bola na Times Square

Milhares enfrentaram o frio na Times Square para assistir à descida da icónica bola de cristal, que assinala a chegada do novo ano, na cidade norte-americana de Nova Iorque.

