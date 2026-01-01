Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 14:33

Fogo de artifício sobre o Tamisa na chegada de 2026 em Londres

A capital inglesa entrou em 2026 com um espetáculo de fogo de artifício sobre o rio Tamisa, junto ao London Eye. A celebração foi marcada pelas badaladas do Big Ben à meia-noite, perante milhares de pessoas reunidas nas margens do rio.

