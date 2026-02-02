Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de fevereiro de 2026 às 14:02

Situação meteorológica em Alcácer do Sal já está a regressar à normalidade

De acordo com o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, grande parte da água submersa na zona ribeirinha, causada pela subida do caudal, já drenou.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)