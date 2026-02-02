Sábado – Pense por si

02 de fevereiro de 2026 às 13:21

Exército israelita divulga imagens de novo checkpoint para palestinianos que regressam a Gaza por Rafah

Neste checkpoint dentro da zona controlada por Israel na Faixa de Gaza, os palestinianos serão submetidos a um controlo de segurança os palestinianos que regressem a Gaza pela passagem de Rafah, reaberta esta segunda-feira de forma condicionada.

