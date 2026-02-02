Sábado – Pense por si

02 de fevereiro de 2026 às 13:23

"O vento conseguiu derrubá-la", diz moradora após queda de grua em cima de um prédio na Figueira da Foz

Uma moradora relata que os estragos no local onde reside, na Figueira da Foz, após a queda de uma grua ter atingido seis casas em três ruas diferentes, estão por todo o lado. Sem esquecer a roda gigante que caiu no concelho, os moradores temem o pior com a passagem da tempestade.

