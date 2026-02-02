Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de fevereiro de 2026 às 14:40

André Ventura critica Governo por não acionar mecanismos europeus

O candidato a Belém sustentou ainda que estes fundos, "tal como aconteceu no incêndios", têm que ser previamente ativados para poderem ser "rapidamente utilizados".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)