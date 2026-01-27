Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 17:30

Sinalização de autoestrada cai em cima de camião nos EUA

Uma placa de sinalização de uma autoestrada em Nashville, nos EUA, caiu em cima de um camião, esta segunda-feira, num momento em que uma tempestade de neve afeta o país.

