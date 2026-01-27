Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 16:49

Acordo UE-Índia. Por que razão este pacto comercial é tão importante para os europeus

Acordo fechado com a Índia vai permitir às empresas europeias exportarem de forma mais barata e simples. Comissão Europeia estima poupança de até 4 mil milhões em tarifas.

