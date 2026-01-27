Sábado – Pense por si

“Apesar de tudo, a vida é bela”: Sobrevivente do Holocausto apela a futuro digno para todas as crianças no Parlamento Europeu

Tatiana Bucci, sobrevivente do Holocausto apelou, esta terça-feira, no Parlamento Europeu para que todas as crianças do mundo possam ter uma vida em paz e chegar à velhice. Tatiana recordou o pós-guerra e encerrou o discurso com uma mensagem de esperança: “Apesar de tudo, a vida é bela”.

