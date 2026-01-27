Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de janeiro de 2026 às 18:39

Parlamento Europeu cumpre minuto de silêncio em memória das vítimas do Holocausto

O Parlamento Europeu assinalou, esta terça-feira, o Dia Internacional da Memória do Holocausto com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do regime nazi. A cerimónia decorreu durante uma sessão especial em Estrasburgo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)