27 de janeiro de 2026 às 16:55

Forças Armadas de Taiwan treinam resposta a ataques surpresa

As Forças Armadas de Taiwan estão a realizar um conjunto de exercícios de prontidão com o objetivo de garantir a segurança pública durante o feriado do Ano Novo Lunar. Estão a ser realizados exercícios antiaéreos e simulações de ataques surpresa.

