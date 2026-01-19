Sábado – Pense por si

19 de janeiro de 2026 às 14:50

Série da semana: "Os Sopranos", o drama que mudou a televisão para sempre

Disponível na HBO em Portugal, Os Sopranos redefiniu o drama em série ao unir crime, psicologia e vida familiar. James Gandolfini eternizou Tony Soprano numa das personagens mais complexas da história da televisão. Mais do que uma série de máfia, é um marco absoluto da era do streaming.

