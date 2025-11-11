Sábado – Pense por si

"Serei o mais independente de todos os candidatos", garante João Cotrim de Figueiredo

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo deixou esta terça-feira uma mensagem ao seu adversário Henrique Gouveia e Melo. Aproveitou a tomada de posse de Carlos Moedas para dizer que será o "mais independente" de todos os candidatos. Acrescentou ainda, durante a tomada de posse do autarca reeleito, que o sucesso de Lisboa é também "o sucesso do país".

