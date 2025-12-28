Sábado – Pense por si

28 de dezembro de 2025 às 14:13

Relógio mais famoso do Reino Unido pronto para tocar à meia-noite na véspera de Ano Novo

Big Ben, o icónico relógio de Londres, está preparado para marcar a passagem para 2026 na noite de 31 de dezembro, num momento acompanhado por milhares de pessoas e transmissões especiais em todo o país.

