28 de dezembro de 2025 às 16:15

Bola de Ano Novo em Times Square recebe atualização com cristais Swarovski

A famosa bola da passagem de ano em Times Square, Nova Iorque, foi equipada com novos cristais Swarovski para a celebração de 2026. A instalação luminosa continua a ser o centro das festividades de fim de ano na cidade.

