28 de dezembro de 2025 às 15:14

Imagens mostram clientes de restaurante em pânico após sismo de 6,6 em Taiwan

Um sismo de magnitude 6,6 atingiu a costa nordeste de Taiwan às 23h05, com epicentro a cerca de 32 km do condado de Yilan. O abalo foi sentido em várias partes da ilha, incluindo em Taipei.

