Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de dezembro de 2025 às 12:20

A vida de Brigitte Bardot em imagens: ícone do cinema francês morreu aos 91 anos

A atriz francesa, ícone do cinema nas décadas de 1950 e 1960 e mais tarde ativista pelos direitos dos animais, morreu aos 91 anos, este domingo, no sul de França.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)