23 de janeiro de 2026 às 19:39

Seguro diz estar “feliz” por apoio de Marques Mendes

O candidato à presidência da República explicou que tem recebido o apoio de centenas de pessoas da cultura. Seguro considerou que a candidatura à presidência da República “é uma candidatura de Portugal”.

