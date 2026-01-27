Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 08:06

“Se alguém pensa que a UE pode defender-se sem os EUA, continue a sonhar”, afirma líder da NATO

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou, esta segunda-feira, que a Europa é incapaz de garantir a sua própria defesa sem o apoio militar dos Estados Unidos, sublinhando que a ideia de autonomia total europeia é irrealista.

