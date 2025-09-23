Sábado – Pense por si

23 de setembro de 2025 às 19:43

"São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras”: Trump critica ONU

O presidente dos Estados Unidos questionou esta terça-feira a utilidade das Nações Unidas, acusando a organização de não o ter ajudado nos esforços para resolver os conflitos no mundo.

