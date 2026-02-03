Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 10:13

Rússia ataca Kiev: "Ucranianos não estão de maus atadas"

O geopolítico Afonso Moura reagiu no NOW a mais um ataque russo contra a Ucrânia, numa altura em que seguem as negociações trilaterais entre Kiev, Moscovo e Washington. "Muitos pensam que quando a Rússia recua - também por causa da pressão das tropas ucranianas - fica mais exposta. Ora, a Rússia recuando e não controlando tanto território nas fronteiras ucranianas de 1991 acaba por conseguir puni-la desde longe. E isso é algo extremamente duro", disse.

