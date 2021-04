17:07

Roshan, o camelo que entrega livros às crianças do deserto

No Paquistão, um camelo biblioteca traz alegria às crianças. O país fechou as escolas e enviou as crianças para casa, mas esta iniciativa pretende assegurar que quem vive em sítios remotos continua a aprender. Os mais pequenos requisitam um livro, entregue quando Roshan voltar à aldeia.