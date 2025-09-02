Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de setembro de 2025 às 07:15

Espetáculo de cores em balões de ar quente enche o céu da Croácia

Milhares de pessoas juntaram-se, esta segunda-feira, na cidade de Prelog, na Croácia, para assistir à competição de balões de ar quente que marca o fim do verão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente