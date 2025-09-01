Sábado – Pense por si

01 de setembro de 2025 às 23:38

Borboleta surpreende ao interromper casamento na Ucrânia

Durante a cerimónia de Yelyzaveta e Mykola Subachov, em Khmelnytskyi, uma borboleta apareceu de surpresa, num momento captado pelas câmaras.

