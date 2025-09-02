Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de setembro de 2025 às 18:30

Governo disponível para diálogo com partidos sobre a habitação

Ainda assim, Miguel Pinto Luz criticou a "voragem mediática" dos partidos que "sistematicamente comentam aquilo que ainda se desconhece".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)