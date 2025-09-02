Sábado – Pense por si

02 de setembro de 2025 às 16:47

“Isto é o julgamento do lapso de escrita”: Sócrates à chegada do Campus de Justiça para nova sessão da Operação Marquês

O antigo primeiro-ministro José Sócrates fez questão de apresentar "três pontos essenciais" à chegada ao tribunal, no dia em que retoma o julgamento da Operação Marquês.

