02 de setembro de 2025 às 18:29

A imagem que vale mais que mil palavras: Rúben Neves grava Diogo Jota na pele

Depois de 'herdar' o número 21 de Diogo Jota na Seleção Nacional, a pedido da família do ex-internacional português, Rúben Neves decidiu gravar Diogo Jota na pele e exibiu uma tatuagem em jeito de homenagem ao melhor amigo.

