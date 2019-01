A carregar o vídeo ...

O capitão da Selecção Nacional reconheceu a culpa em quatro crimes de fraude fiscal num tribunal de Madrid, cometidos entre 2011 e 2014, tendo a sentença evelado que o jogador, transferido no verão de 2018 do Real Madrid para a Juventus, foi condenado a uma pena de prisão de dois anos, substituída por multa de 365 mil euros. O fisco espanhol reteve, cautelarmente, ao jogador 16,7 ME em 2017 e Cristiano Ronaldo já tinha efetuado voluntariamente um pagamento de 5,6 ME em 2018, aos quais juntou outro de um milhão de euros em juros, satisfazendo, segundo o tribunal, "integralmente, as quantidades devidas" no processo. O jogador deslocou-se a Madrid acompanhado pela namorada, Georgina.

Ronaldo deixa tribunal sorridente depois de chegar a acordo com justiça espanhola













