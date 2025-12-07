Sábado – Pense por si

07 de dezembro de 2025 às 14:04

Mais de 5 milhões de luzes e muita cor: casa rural na Croácia exibe enorme iluminação de Natal

Cerca de 5,6 milhões de luzes decoram a propriedade da família Salaj na aldeia de Grabovnica. Durante o dia, a propriedade parece uma típica casa rural, mas quando a noite cai, milhões de luzes cobrem lagoas, pontes, árvores e caminhos florestais no quintal da família.

