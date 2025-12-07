Sábado – Pense por si

07 de dezembro de 2025 às 18:32

Pais natais, duendes e 'grinches' com camisolas feias correm na Alemanha

Na manhã deste domingo cerca de 500 participantes participaram na corrida das camisolas feias de Natal, na reta final tinham um saboroso waffle, cachorro-quente ou bebida quente num mercado de Natal.

