Sábado – Pense por si

Vídeos
18 de outubro de 2025 às 10:59

Rita Matias celebra 27 anos e Bruno Gonçalves oferece bolo com a vela número cinco "para celebrar o lugar do Chega nas autárquicas"

Bruno Gonçalves (PS) e Rita Matias (Chega) estiveram Frente a Frente no NOW na noite desta sexta-feira, data em que a deputada do Chega celebra o seu aniversário. O eurodeputado ofereceu uma madalena com uma vela que representa "o lugar do Chega nas autárquicas", mas Rita Matias ripostou e garantiu que conseguiu alcançar o terceiro lugar sozinha, com 38 mil votos. "Mais do que aqueles que o BE conseguiu no país inteiro", defendeu.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)