01 de dezembro de 2025 às 15:34

Rio de Janeiro inaugura árvore de Natal flutuante na Enseada de Botafogo

Árvore com 80 metros de altura foi iluminada este domingo como forma de arranque das celebrações de natal, no Rio de Janeiro, Brasil. A estrutura já se tornou ponto de atração para locais e turistas.

