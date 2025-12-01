Sábado – Pense por si

01 de dezembro de 2025 às 18:09

Imagens mostram cheias causadas por chuvas intensas no Sri Lanka

No Sri Lanka, chuvas torrenciais provocadas pelo ciclone Ciclone Ditwah causaram inundações generalizadas e deslizamentos, com rios e albufeiras a transbordar e vilas inteiras submersas. As imagens aéreas divulgadas mostram estradas bloqueadas, residências danificadas e pessoas forçadas a abandonar as suas casas, à procura de abrigo. As autoridades já confirmaram dezenas de mortos, centenas de desaparecidos e milhares de desalojados.

