01 de dezembro de 2025 às 19:19

Crianças frequentam escola subterrânea em Kharkiv enquanto guerra continua

Várias escolas foram instaladas em estações de metro e bunkers subterrâneos para permitir que crianças continuem a estudar com segurança, apesar dos ataques russos frequentes. Cerca de 17.000 alunos regressaram às aulas nestas instalações protegidas, adaptadas para dar um mínimo de normalidade em tempo de guerra.

