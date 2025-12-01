Sábado – Pense por si

01 de dezembro de 2025 às 23:07

Ventura: "Não liguei a Marcelo para não incomodar, mas enviei uma mensagem a desejar as melhoras"

O Presidente da República, que deu entrada esta segunda-feira à noite nas Urgências do Hospital de São João, no Porto, está a ser operado a um Hérnia encarcerada.

