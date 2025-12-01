Sábado – Pense por si

01 de dezembro de 2025 às 16:57

Maratona de Xangai bate novo recorde e aspira ao estatuto World Majors

A maratona de Xangai registou este ano um novo recorde de participantes, reforçando as ambições de se juntar ao circuito World Majors, reservado às mais prestigiadas provas de corrida do mundo. O evento atraiu milhares de atletas, nacionais e estrangeiros, num dia de clima favorável e organização reforçada.

