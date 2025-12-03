Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de dezembro de 2025 às 15:32

Presidente da República destaca "traço de simpatia e amizade" deixado por Olga Cardoso

Marcelo Rebelom de Sousa lamentou esta quarta-feira a morte de Olga Cardoso, radialista e apresentadora de televisão, conhecida pelo título do programa "A Amiga Olga", de 1993, na TVI. À saída do Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma hérnia, o Chefe de Estado recordou "uma figura notável".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.