03 de dezembro de 2025 às 15:50

A história da criança que tem uma doença sem nome: "Até à vacina dos dois meses o Daniel nunca chorou"

Começou a pôr os pés no chão aos 2 anos, não fala e ninguém sabe qual será o seu futuro. Só há mais 27 casos no mundo com a mesma mutação genética desta criança portuguesa.

