14 de novembro de 2025 às 18:18

Restaurante na Tailândia sofre inundação e transforma-se num sucesso

Um restaurante na província de Nakhon Pathim, na Tailândia, tornou-se um fenómeno desde que o rio que fica ao lado transbordou, há 11 dias. Primeiro foi inundado por peixes, depois pelos clientes encantados por poderem comer com os pés dentro de água.

