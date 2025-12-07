Sábado – Pense por si

07 de dezembro de 2025 às 12:06

Repórter SÁBADO na íntegra: empresário da construção civil acusado de apropriar terrenos públicos e destruir património

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, desvaloriza e fala num conflito entre vizinhos, mas na freguesia de Buarcos os moradores estão revoltados com aquilo a que chamam impunidade reservada do chamado "dono disto tudo" local.

